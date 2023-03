«Olin justkui rumal bimbo, aga tegelikult olen sügav inimene!»

Kui ma olin 14, võttis minuga ühendust DJ Cityflash ja sealt edasi hakkasin sellega päriselt tegelema. Alustasin eralauluõpetaja juures käimist, minu ellu tuli stuudios salvestamine ja aastal 2017 andsime välja esimese loo. Siin ma siis nüüd olen! Olen ühe albumi välja andnud, suuremates Eesti paikades esinenud ja isegi välismaalastega koostööd teinud.

Ometi oled sa tänaseks mõistnud, et sooloartisti tee on sinu tee. Miks see nii on?

Tead, mulle on terve elu meeldinud asju üksi teha ja tundsin, et midagi peab muutuma, et ise tuleb suund valida. Ma ei tahtnud enam olla see Laura-Ly, kes laulab kaunitest kannidest. Olen gruppides ka alati olnud see, kes hakkab kamandama, mulle meeldib asju ise organiseerida. Mulle meeldib, kui minu sõna jääb peale ja mina olen otsustaja. See ei tähenda, et ma ei teeks teistega koostööd. Mul on ikkagi bänd, produtsendid, inimesed, kes mind kõige sellega aitavad. Lihtsalt see on minu looming ja minu sõna jääb peale, see on minu hing, mis läheb sinna sisse, loodetavasti jõuab inimesteni välja ka.

Sinu looming – millest või kellest see tuleb?