NAISTEJUTUD ⟩ Lauluväljakutäis meie oma Eesti inimesi, kellega me ei arvesta

Iga naine on naine. Erivajadus ei võta ära naiselikkust ega seksikust.

Kõige soovimatum suhtumine on haletsemine, näpuga näitamine ja liigne tähelepanu.

Ratastool võib kõrvalseisja silmis olla oluliselt suurem takistus kui selles istujale enesele.

«Vaikime maha, teeme, nagu neid poleks!» Sellise valusa suhtumise otsa põrkuvad liigagi tihti Eestis elavad erivajadusega inimesed. Milline raiskamine! Liikumispuudega inimesi on meil Eestis 55 155, lisaks liitpuudega 24 323. See on lauluväljakutäis inimesi. Kuidas on võimalik, et me nendega ei arvesta?

Need 79 478 hinge, kes vajavad liikumiseks ratastooli, on sageli väga valusalt elust kõrvale jäänud ja piiratud võimalustega, ehkki võiksid paljugi korda saata! Me ei näe linnapildis sageli ratastoolis inimesi ja nii võib tekkida petlik mulje, et probleemi polegi. On küll! See on lihtsalt kalevi alla lükatud.

Haiget teeb ka haletsev suhtumine. Ja see, et linnaruumis on ligipääsetavusega väga viletsad lood. Ka väike samm õiges suunas muudab maailma paremaks, teeme selle täna. Alustame sellest, et kõik naised on naised – kui mõni kasutab liikumiseks ratastooli või on muu erivajadusega, ei muuda see teda vähem naiselikuks või põnevaks isiksuseks. Saates on külas Carmen Tiidemann, noor ja tulihingeline kirjutav kogemusnõustaja, kes liigub ratastoolis ja seisab puuetega inimeste seksuaalsuse ja inimlike väärtuste eest.

Carmen Tiidemann ja Kristina Herodes «Naistejuttude» stuudios salvestamas naistepäeva saadet. Foto: Kristina Herodes

Milline on suhtumine, mis erivajadusega inimest kõige rohkem häirib? «Haletsev suhtumine,» tunnistab Carmen ausalt. «Kõik, kes tulid tänaval ligi, tulid ütlema: «Oh sa vaesekene! Küll on kahju, et jumal tegi sinuga nii halvasti. Mis nüüd küll saab!» Arvestamine on see, millega võiks haletsemise asendada.»