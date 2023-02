«Jah, ma liigun ratastoolis, aga see ei defineeri mind!» Spinaalset lihasatroofiat põdev 21- aastane BFMi tudeng Hendra Raud ei sea rasket haigust endast ettepoole ja täidab uskumatu järjekindlusega kõik oma unistused. Neiu suurimaks missiooniks on kujunemas soov muuta seda, kuidas maailm füüsilise erivajadusega inimesi näeb.

«Mulle ei meeldi, kui mind tuntakse piletijärjekorras ära ja öeldakse haletsevalt, et ma olen inspireeriv. Ma ei ole kangelane või inspiratsiooni allikas, ma olen naine, tavaline inimene ja ma tahan, et kui keegi mulle järgi vaatab siis sellepärast, et mu ratastool on kaunistatud või juuksed on blondid!»- Just nii kirglikult võtab naine kokku selle, mis teda puuetega inimeste kajastuse juures häirib.