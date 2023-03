Kes ei tahaks olla sire ja sale. Kas tahad selle nimel end näljutada ja pööraselt trenni teha? Või eelistad toitu nautida, veini juua ja mõnusasti liikuda? Uskumatu, aga tulemus on sama!

Sahistatakse, et vähemalt osa Meghan Markle ja Kate Middeltoni vahelistest lahkhelidest saidki alguse sellest, et üks sale kaunitar ei julge endale suurt midagi suhu pista, aga teine, pealtnäha sama habras iludus seda südamerahus teeb.

Kate on kadestamisväärselt saleda talje ja hapra kehaehitusega. Kindlasti annavad sellest osa head geenid – tema pere naised on kõik saledad. Siiski on režiim, mille alusel kuninglik kaunitar elab, päris karm.

Kate Middleton, kes näib fotodel sale, on päriselus lausa kleenuke. Ta on 173 cm pikk ja kaalub kõigest 55 kg. Ta vastab täpselt modelli mõõtudele ja kannab rõivasuurust 2. Kate'i on mitmel korral kahtlustatud toitumishäirete all kannatamises, mida seni on eitatud. Loe edasi ja saa teada kuidas Kate treenib, mida sööb ja milliseid nippe temalt tasub üle võtta!/Jätkub/