HEAD TEED, PEKK! ⟩ Väldi neid toite, kui tahad kõhtu lamedamaks saada

Need on neli kõige hullemat toitu, mis tahavad kõhus rasva kujul patseerida. Nii et nendega tasub piiri pidada!

Sai, valged makaronid ja riis on esimene asi, millest eemale hoida. Rafineeritud süsivesikud mõjuvad tervisele kehvasti, sest töötlemise käigus on eemaldatud neist kiud- ja muud toitained.

Kui järgmine kord muna praed, siis jäta parem peekon kõrvale. Kõik teavad, et viiner ja vorst pole just figuurisõbralikud, kuid paraku kehtib see ka salaami, prosciutto jms kohta. Sedasorti lihta säilitatakse soolamise ja suitsutamise teel ning need võivad sisaldada ka keemilisi säilitusaineid.