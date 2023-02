PANE TÄHELE ⟩ Just nii palju on vaja nädala jooksul trenni teha

See ei ole mingi üllatus: liikumine on erakordselt kasulik. See parandab meeleolu, hoiab keha tugevana, parandab üldist elukvaliteeti ja pikendab eluiga. Uued uuringud kinnitavad trenni mõju pikaealisusele ja ütlevad täpselt, kui palju on vaja liikuda, et eluiga maksimaalselt pikendada.