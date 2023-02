NIPID ⟩ Tee neid väikseid asju, et juba nädala pärast oleks pekki natuke vähem

Valmista vahepalad ette

Toitumisekspert Lisa R. Young soovitab snäkid ette valmistada, et neid oleks näljaga hea haarata. Pane näiteks karpi või kotti valmis tükeldatud paprika ja kurk ning mõned kreekerid. Nälja korral on need hea võtta, hummus juurde ja voilà.

Liigu iga päev

Mismoodi sulle end liigutada meeldib? Suurepärane viis ainevahetusele hoogu anda on kõndimine. Seda on lihtne teha ja see on suurepärane võimalus sõpradega kokku saada, kui tunned, et soovid värvata endale kaaslast. Young soovitab alustada kaalulangetusteekonda 30-minutilise liikumisega igas päevas.

Lisa makrotoitained oma menüüsse

Lisa igasse söögikorda valku, süsivesikuid ja rasva, sest siis saab su keha piisavalt energiat. Kõht püsib täis ja hakkad väiksema tõenäosusega näksima.

Valmista kodus süüa