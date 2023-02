KAS KA SINA? ⟩ Paljud üle 50-aastased naised teevad toitumises selle vea

Viiekümnendates eluaastates inimesed kipuvad oma toitumises tegema levinud vigu, mis toob kaasa kuhjaga terviseprobleeme ja lisakilosid. Jutt käib piiratud ja äärmiselt üksluisest toitumisest, mis ei küllasta keha toitainetega, kuid mida selles vanuses just hoolikalt jälgida tuleks.

Eakatel inimestel on suur toitainete defitsiit seetõttu, et nad söövad pidevalt ühtesid ja samu toitainevaeseid toite. Et end pidevalt vee peal hoida, tuleb see puudujääk korvata.

Selle vea parandamine on üsna lihtne. Esiteks võta kasutusele reegel, et vaheta iga päev menüüs olevaid toite ja ära valmista õhtuks samadest toiduainetest sööki, mida hommikuks sõid. Teiseks muuda oma toitumine mitmekülgsemaks, et see sisaldaks süsivesikuid, rasvu, kiudaineid ja valke.

Valgud on lihaste ja immuunsüsteemi peamine «ehitusmaterjal». Valku saab linnulihast, kalast, juustust, munadest, kikerhernestest, tofust ja läätsedest. Rasvad pole vähem tähtsad, sest need on olulised aju ja hormoonide toimimiseks. Kasulikke rasvu saab keskmise rasvasisaldusega kodujuustust, erinevatest piimatoodetest, juustust, avokaadost, pähklitest, punasest kalast, makrellist ja heeringast.