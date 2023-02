HEA TEADA ⟩ Nipid, kuidas menopausi ajal pekist jagu saada

Dean Zweck selgitas, miks perimenopaus – kui hakkavad tekkima sümptomid enne menstruatsiooni täielikku peatumist – võib kaalu kerkima panna. «Kui loomulik östrogeenitase langeb, hakkab keha kohanemiseks rasva talletama, sest rasv toodab östrogeeni vormi nimega östroon. Selle saavutamiseks ainevahetus aeglustub menopausi ajal, mis tähendab, et me põletame päeva jooksul vähem kaloreid. Ühtlasi on nälg suurem. Me oleme valmis vähem liikuma ja rohkem sööma – ideaalne retsept kaalutõusuks.»