HÜVA NÕU ⟩ Need tegevused aitavad päriselt stressile tuule alla teha

Stressi kaotamiseks ei ole mingit kiiret lahendust. Kuid on olemas ekspertide poolt heaks kiidetud tegevused, mida saad katsetada, kui tunned, et kõik on kasvanud üle pea. Allpool jagavad kaks litsentseeritud terapeuti oma lemmikstrateegiaid stressi ja ärevusega toime tulemiseks.