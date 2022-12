See magamisasend teeb kehale ja vaimule kõige rohkem kahju

Väga meeldiv on pärast väsitavat päeva voodisse vajuda. Paljud mässivad end teki sisse ja tõmbuvad krõnksu, et oleks eriti mõnus. Looteasend on paraku aga kõige kehvem magamiseks. Kui sa tõmbad põlved rinnale ja ajad selja kumeraks, siis on see väga ebatervislik, eriti kaelale ja seljale. See pole aga kõik, sest ka meeleolu kannatab. Harvardi ülikooli uuringus selgus, et looteasend on kaitsemehhanism, mis tekitab ajus stressi. Kaitseasend, mis on eriti omane väikestele lastele, saadab automaatselt ajule hoiatuse, et oht on lähedal. See omakorda vallandab stressi ja ajab keha pingesse – see ei mõju aga unele hästi.