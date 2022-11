GALERII ⟩ Vaata, kes käisid PÖFFi naistekal Tartus

Millised tundeid tekitas film «Naised räägivad»?

«Sügav, õpetlik ja puudutav film, mis läbi süžee ja jutustatava loo peegeldab ajaloolisel ja kollektiivsel tasandil naise ja naiseks olemise tuumlugu,» räägib filmi vaadanud terapeut ja isikliku arengu teejuht Eeva-Liisa Vahtra. «Arvan, et filmi mitmekihiliste ja raputava mõjuga osatäitjate kaudu on igal naisel võimalik ära tunda osa, muster või arhetüüp iseendas ja vaadata seeläbi sügavamale endasse.» Terapeut soovitab seda kogemust igale iseenda jõudu otsivale naisele - see on meie võiamalus saada läbi taipamiste targemaks ja tugevamaks.

Filmikunstis loeb väga palju see, millise filtriga vaataja seda näeb. Kuid on ka mõned lood, mis lihtsalt kehtestavad ennast - sedavõrd siiralt ja veenvalt on need elud edasi antud, et külmaks jääda on võimatu. Just niisugune film on «Naised räägivad». Valus, aga võimas!