Kiusatud väike tüdruk, kellest sai läbi kannatuste midagi hoopis muud

Isa polegi mu isa

Kuna Sarah' emal oli mitmeid suhteid, võttis isa leidmine aega ja energiat, kuid DNA-test kinnitas, et just Gulkin on Sarah' bioloogiline isa.

Julgen rääkida sellest, millest ei räägita

«Kui sa tahad midagi avalikult öelda, pead olema nii aus ja vahetu, kui sa vähegi suudad,» on Sarah Polley öelnud. «Vahel on see raske, vahel pole isegi võimalik. Ja mälu pole ka päris usaldusväärne, vaid mälupildid muutuvad. Aga ma vähemalt püüan olla täiesti aus. Mul on piisavalt aega olnud asjade üle järele mõelda.»

Sarah Polley ainulaadsus seisneb julguses rääkida asjadest, millest on kombeks vaikida. PÖFFi debüütfilm «Naised räägivad» täpselt seda teebki. See on lugu naistest, kes on sunnitud alluma suletud ühiskonnas domineerivate meeste väärkohtlemisele. Loosse süvenedes tunneb palju tuttavat ära iga tänapäeva naine. Näeme, kui salakavalad on psühholoogilised manipulatsioonid, millega naisi hirmu ja religioossete käsulaudade toel alluma ja vaikima sunnitakse. Avage korra silmad – me näeme sarnaseid käitumismustreid, olgu küll paremini varjatult ja viisakate sõnadega glasuuritult, ka siinsamas meie ümber. See film on väärtuslik ja mõtlemapanev vaatamine.