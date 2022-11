MeToo lugu julmalt väärkoheldud naistest lõikab sügavalt hinge

Kõik teed hukatusse on sillutatud heade kavatsustega. Paraku see, mida inimestele müüakse ja lubatakse, ei ole kunagi kogu tõde sellest, mida ilusate sõnade varjus tegelikult korda saadetakse. Inimesed lasevad end eksitada, kuna ei näe, kuhu üks või teine hoiak, uskumus või väärtushinnang välja viib. Filmis on meil imeline võimalus seda kontrastselt ja selgelt näha. Teed nii, juhtub nii. Lepid väikese varba peale astumisega, järgneb grammhaaval aina julmem vägivald ning see saab välja viia vaid ühte kohta. Elu, keskkond ja aeg võivad olla erinevad, kuid mustrid ning inimesed on sarnased.