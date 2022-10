Kuidas oma keha nii hästi vormi saada, et talv läbi rõõmus ja energiline olla?

«Mitte kunagi pole hilja spordiga alustamiseks - seda võib teha absoluutselt igal ajal. Mina alustaks kõigepealt õigete jalanõude valimisest. Tasub võtta sellised, millega on vastu sügist nüüd hea välja minna. Füüsilist poolt saab igaüks arendada ja just praegu on hea end ette valmistada külma ning libedavõitu hooajaks,» sõnas treener Kaido Leesmann.

Treener märkis, et hea liikumise alustaladeks on mitu olulist võtmefaktorit. «Kui sa oled hästi ette valmistanud, kuid sul on vale jalanõu, siis võid ikkagi kukkuda. Ka minul on seda ette tulnud,» lisas ta.

«Kui treenid iseseisvalt, siis tea, et alati on mõistlik alustada soojendusega. Kerge võimlemine ja mõned venitusliigutused. Kui sa ei tea, mida või kuidas teha...siis loogika on tegelikult lihtne. Hakka ülevalt alla tulema. Kaelaringid, õlaringid, käteringid, kereringid, põlvetõsted ja oledki valmis esimesteks harjutusteks,» rääkis Leesmann.

Kui keha soe ja oled harjutusteks valmis, siis alusta jalalihastest. «Võta näiteks kükid, mis on suurepärane võimalus jalalihaste treenimiseks. See on ikka selleks, et saaksime kenasti kahel jalal püsida. Kükke võib sooritada väga erinevalt ja vastavalt vanuseastmele. Kes tervet kükki teha ei saa, siis tee pool või veerand - eriti siis, kui sul puudub eelnev vastav kogemus või mobiilisus. Liiguta oma jalgu ja sa juba näed, et olemine läheb paremaks,» märkis mees.