HEA TEADA ⟩ Väike jalutuskäik sel ajal teeb veresuhkruga imesid

Teadlased avastasid, et kui jätta istumine ja seista või natuke liikuda, siis see toetab tervislikku glükoosi- ja insuliinitaset. Üllatavalt selgus ka, et piisab vaid kahest kuni viiest minutist kõndimisest, et asjadele hoogu anda.

Ei ole saladus, et istuv eluviis kahjustab tervist ning regulaarne liikumine on hädavajalik. See uuring näitab siiski, et isegi väike ja kerge liikumine istumise vahepeal mõjub tervisele hästi. Kui juba lühike jalutuskäik aitab, siis kujuta ette, mida pikemad aktiivsusperioodid veel teha võivad. Nii et enne kui pärast söömaaega diivanile viskud, tee õues väike tiir, kirjutab mindbodygreen.