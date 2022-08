Kui sööd seda toitu hommikuks, põletad terve päeva kiiremini kaloreid

Nüüdseks on siililegi selge, et hommikusöök on päeva tähtsaim söögikord. Uuringud näitavad, et kui sööd korralikult enne uksest välja tormamist, oled ülejäänud päeva produktiivsem, väiksema söögiisuga ja võid pikemas plaanis isegi kaalust alla võtta.