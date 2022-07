ETTEVAATUST ⟩ Põhjus, miks ei tohi enne magamaminekut vett juua

Uneeksperdid soovitavad lõpetada vee joomine kaks tundi enne magamaminekut, sest vastasel juhul katkestab see su unetsükli – organism nõuab vetsu. Kui sa pärast uuesti ei uinu, võib tekkida ka unepuudus. Noktuuria ehk pidev pissil käimine on sagedasem nende puhul, kes ei maga sügavalt – see on väga tavaline, et kui keset ööd ärkad, siis käid ühtlasi juba ka tualetis ära, sest miks mitte.