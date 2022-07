SUUR GALERII ⟩ Emotsioonid laes! Toomas Uibo esietendus tõi publikul pisarad silma

«Kõik see päädis sellega, et pisike Toomas tekitas koolis lühise, terve kool läks pimedaks,» muljetab Meumers. Toomas kutsuti direktori kabinetti, ta sai korralikult sugeda ja seejärel uuriti - miks ta niimoodi tegi? Ja siis tuli välja, et seal olid mängus olnud hoopis naised! Noormees tahtis ühele südamedaamile muljet avaldada ja näidata, mida ta suudab. «Direktor selle peale veidi leebus ja ütles Toomasele: «Ole sa naistega ettevaatlik!»» Selliseid elavaid stseene on etenduses hulgaliselt, sündmusi täiendavad teemadega haakuvad muusikapalad.