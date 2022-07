Saara Pius lavastusest «Minul on vari»: selle looga soovime liita meie lõhestunud ühiskonda

Lavastus «Minul on vari» on inspireeritud omaaegsest Ugala teatri etendusest «Laulan sõbraks öö ja päeva», kus isa Väino kõrval astus üles ka tema poeg Toomas Uibo, kelle ainulaadne hääl paljudele südamesse läks, kuid vahel paraku ka kadedust ja vääriti mõistmist tekitas. Toomas ongi selle etenduse kangelane, jutustaja ja mõtestaja.

«See lugu on Toomase elust. Aga samas, ma ütleks, et see on samahästi ka kõikide elust, kes kaheksakümnendaid kogesid. See räägib väga palju ajastust ja kultuurist, kuni tänapäevani välja,» rääkis Saara Pius.

Pius avaldas, millal ta ise Toomas Uiboga esimest korda kokku puutus. «Ma olin teda kuulanud YouTube kanalilt. Oli vaja «Laul Põhjamaast» selgeks saada ja sel kanalil on Toomas Uibo esitus kohe kenasti välja toodud. Saates «Su nägu kõlab tuttavalt» oli mul vaja Toomast järgi teha. Sealt ma hakkasin teda rohkem tundma õppima...isegi läbi ja lõhki. Vaatlesin näiteks tema liigutusi ja häälenüansse,» tunnistas näitlejanna.

«Ise ma kaheksakümnendatel veel ei elanud, sündisin aastal 1990. Kuid mul on sellest perioodist palju muljeid. Nõukogude aeg, vaka all elamine. Tahe, et Eesti saaks vabaks. See, kuidas ei tohtinud rääkida kõva häälega, et Eesti võiks vabaks saada. Oli huvitav, kuidas kultuuriinimesed avasid end ridade vahelt, et milline režiim oli ja ei olnud,» sõnas Pius.

Muusikalise lavastuse «Minul on vari» stsenaarium on loodud lootuses liita meie lõhestunud ühiskonda, tuletamaks inimestele meelde, et vaatamata erinevatele tõekspidamistele, on olemas miski, mis on kõigi jaoks tingimusteta armas – need on meie omad laulud ja luuletused, mis kirjeldavad meie puhtamaid lootusi, Eestimaa võrratut ilu ja armastust üksteise vastu, sest lõppkokkuvõttes oleme me kõik ilusad ja head.

«Meil on laval palju andekaid näitlejaid. Osades­ teevad kaasa lisaks Toomasele ja mulle ka Mait Malmsten, Hele Kõrve, Egon Nuter, Veikko Täär, Tiina Tõnis, Magnus Lõhmus ja Marcus-Kristofer Kaljuraag. Seltskonnas on ka palju toredaid lapsi! Meil on repertuaaris kihvte laule, ka tänapäeva pop- ja rockmuusika vallast. Saab naerda ja nutta. See on hästi siiras ja armas lugu,» sõnas Saara Pius raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Lavastused toimuvad 22-31. juulini imekaunis Palmse mõisa pargis.