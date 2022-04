«Minu elu ei sega number sugugi – teen ikka neid asju, mis mulle meeldivad, ja nii hästi, kui vähegi oskan,» ütles laulja ja lennundusekspert Toomas Uibo, kes mullu 50. sünnipäeva tähistas. «Olen terve elu paralleelselt mitut asja teinud, nii et hobisid ja projekte jagub.» Paar aastat tagasi lauljana lavadele naasnud Uibo on viskunud nüüd ka teatrimaailma.

Milline on teie esimene mälestus lapsepõlvest?

Sündisin Tallinnas, kuid minu esimene mälestus on Elvast, kus elas mu vanaema, kelle juures me suviti palju aega veetsime. Elvas käis suvitajaid üle terve Nõukogude Liidu, see oli väga populaarne koht tol ajal. Seetõttu ongi mu esimesed pildid elust suvisest Elvast ja suurest mustast Newfoundlandi koerast, kes oli lahutamatu lapsepõlvekaaslane.