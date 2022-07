USKUMATULT SARNANE ⟩ Leiti uus üliandekas laulupoiss kehastama väikest Toomas Uibot, kes ta on?

Kaks Toomast – Saara Pius ja Magnus Lõhmus. Foto: Mihkel Maripuu / Postimees

Proovideks tuli sõita Tartust Tallinna. «Iga pühapäev olid proovid. Praegu ma olen selle rolliga juba ära harjunud, sest ega see väga uus mulle ei olegi – olen ju varem ka laval olnud. Aga mõista, et olen ju Saara Piusi ja Toomas Uiboga samal laval – nii ägedate inimestega koos, see on ikka väga vinge!» Tänaseks tunneb Magnus end juba enesekindlalt ja mugavalt.

Mida tillukest Toomast kehastav andekas laulupoiss ise kõige rohkem ootab? «Kõige rohkem ootan ma soenguvahetust! Nad teevad mulle ju täiesti uue soengu, lokilise, blondeerivad. See on lahe!» Laval ootab ta enim neid osi, kus saab laulda. «Kontserdi ja teatri erinevus on suur ja teater meeldib mulle rohkem! Teatris sa ei ole lava peal sina ise, vaid mängid mingit teist tegelast, ma tunnen ennast seal palju vabamalt.»

Lavastust ette valmistades kuulutati välja konkurss tillukese Toomase leidmiseks. Ja kuigi kohale tuli 30 kena lauluhäälega vahvat poissi, üllatas Magnuse anne ja tämbri sarnasus ka korraldajaid endid. Niisiis – legendaarne laulupoiss saab taaselustatud.

Midagi teeb Hele Kõrvele kõvasti nalja, huvitav mis?

