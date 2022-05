Kardioloog Nicole Harkin tuletab meelde, et enne toidu ostmist tuleks lugeda selle kõiki koostisosi. Silmas tuleb pidada lisatud suhkrut (naise päevane piirmäär on kuus teelusikatäit ehk 25 grammi päevas), soola ja küllastunud rasva (isegi sellistest allikatest nagu kookosõli). Teisalt soovid, et sinu toidud sisaldaksid rohkelt kiudaineid, oomega-3-rasvhappeid, valku, vitamiine ja mineraalaineid, näiteks kaaliumi.