RASV PÕLEMA ⟩ Kõige lihtsam ja maitsvam viis kilod kolinal kukkuma panna – vürtside abil!

Kurkum on üks kõige sagedamini esinevaid vürtse Aasia köögis, kuid kas teadsid, et kui lisad näputäie seda erkkollast vürtsi oma igapäevasesse toiduvalikusse, kiireneb ainevahetus. Kurkum tõstab kehasoojust, mis omakorda võib kiirendada ainevahetust. Kurkum on ka suurepärane antioksüdantide allikas. Seda vürtsi võib lisada klaasile soojale piimale, smuutidele või köögiviljadele.