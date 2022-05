Viis asjalikku nõuannet kõhupekist vabanemiseks

Kite sõnul on esimene samm saleduse suunas teadlik söömine. Teadlikkuse all mõtleb arst võimet keskenduda toidu söömise protsessile: närida aeglaselt, tunda erinevaid maitseid ja mitte vaadata söömise kõrvale televiisorit ega veeta aega sotsiaalmeedias.

Neile, kes kardavad kaalulangetuseks mõeldud toitumise juures tühja kõhtu või lausa näljatunnet, soovitab arst valida õigemaid toite, mida saab süüa normaalsetes kogustes. Kite juhtis tähelepanu ka suupistete tähtsusele ja soovitas vahepaladeks pähkleid. «Pähklid on ideaalne snäkk, neis on tõesti palju tervislikke rasvu, kiudaineid ja valke - kõik, mis aitab stabiliseerida veresuhkru taset. Nii et kui tekib ise vahepala järele, siis näksige mõned pähklid,» selgitas ta.