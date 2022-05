4 põhjust, miks magada küüslauguküüs padja all

Kui hoiad küüslauku padja all, juhtuvad järgmised asjad:

Sääsed ja muud putukad lasevad jalga

Küüslauk on looduslik putukatõrjevahend. (Küüslauguvett on lihtne valmistada ja pritsida näiteks ka köögiviljadele.) Putukatele ei meeldi küüslaugulõhn, nii et nad hoiavad targu eemale.

Magad paremini

Seda abinõu on kasutatud juba ammustest aegadest. Küüslaugu tervislikud omadused hoiavad organismi infektsioonivaba, reguleerides seeläbi ka unetsüklit. Küüslauk lõdvestab ka lihaseid, sest toodab kemikaali GABA, mis annab kehale signaali, et on aeg rahuneda.

Oled tervem

Värske, toores küüslauk on tõhus bakterite ja viiruste tapja. Küüslauk on antibakteriaalne, mis tähendab, et pärsib nakkusetekitajate kasvu ja kaitseb organismi nende eest.

Hingad kergemalt