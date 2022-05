«Inimene on vana siis, kui ta viimati naeris kümme aastat tagasi,» põrutab Eesti säravaim diiva Merle Palmiste (51). Hetk hiljem kõlab sillerdav ja siiras naer. See naine on igatahes noor ja päris kindlasti ka parimates aastates.

Mille arvelt uues monotükis «Ala(s)ti Palmiste» nalja viskad?

Võtangi ilma igasuguse filtrita ette 50-aastase naise elu. Näiteks räägin hea meelega seksist. Minul isiklikult on nii, et seks läheb kogu aeg paremaks, sest kunagi ei tea, millal on viimane kord. Ei ole mitte mingit rutiini. Oled kogu aeg valmis – raseeritud, poleeritud. Ja see lisab igapäevaellu tohutult vürtsi.

Räägime vananemisest – nii mõnigi kardab 50 kukkumist ja usub, et kauni naise «parim enne» on siis läbi. Mis sina arvad?

Tead, mulle hästi meeldib just mu praegune vanus. Vaatasin kunagi ühte dokfilmi Kreeka saarest, mille elanikud olid väga vanad. Kõik tahtsid teada, mis oli nende erakordselt pika ega saladus. Mis mulle meelde jäi, oli nende suhtumine: «Unusta aeg ja aeg unustab sinu!»

Anna andeks et nii isiklikku sfääri trügin, aga inimesi huvitaks väga mis Merle Palmiste elus armastuse rindel toimub?