VIDEOINTERVJUU ⟩ Merle Palmiste paljastab oma hea vormi saladuse

Tunnen, et alates 24. veebruarist on elul otsekui mingi pinge ja sünguse loor peal olnud, nii raske on end vabaks lasta ja südamest naerda. Ja siin saalis see viimaks õnnestub! Naeran nii, et silmad märjad ja ripsmetušš sirinal põskedele mustreid moodustamas. Merle naljad on vahetud, uljad ja teravad ning niidavad mingi erilise siirusega. «Räägin iseendast. Viskan iseenda üle nalja,» kinnitab ka diiva ise.