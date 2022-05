KUI VANA OLED? ⟩ Just selles vanuses on naised ja mehed seksuaalselt kõige enesekindlamad

Tutvumissait Singles247.com viis läbi küsitluse, milles osales 2000 meest ja naist vanuses 18–60 eluaastat. Vastuste põhjal saadi keskmine vanus, millises vanuses on naised ja mehed seksuaalselt kõige enesekindlamad.

Vastustest selgus, et 31-aastaselt on enamik naisi piisavalt kogenud, et olla kindlad oma seksuaalsetes võimetes ja oma kehaga rahul. Küsitluse kohaselt võimaldab pikaajalises armastavas suhtes olemine naistel end ka füüsiliselt väljendada.