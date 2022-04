Mitu sammu päevas paneb kaalu allapoole liikuma?

Kõndimine kättesaadav liikumisvorm, mille mahtu on erinevate sammulugejate abil lihtne jälgida. Kõndimine ja muu regulaarne trenn on üks viise oma kaalu kontrolli all hoida, aga kui eesmärgiks on kaalust alla võtta, siis kui palju samme peaks sihiks võtma?