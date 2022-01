Melatoniin on hormoon, mis reguleerib inimese unetsüklit. Kui õues läheb pimedamaks, hakkab käbinääre seda tootma ning paiskama verre, ajju ning seljaajju. Seejärel hakkab inimene tundma, et silm vajub kinni ja tahaks koikusse pugeda.

Apteegist ostetud melatoniin pole aga käbinäärme toodetud. Kuid see pole väga tõenäoline, et ta rasestusvastaste vahendite toimet segaks. Nii melatoniin kui ka beebipillid rändavad esmalt maksa, kuid see ei tähenda, et peaks muretsema, et seal viimaste mõju kaotsi läheb.