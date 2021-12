TikTok kubiseb igasugu trikkidest, mis aitavat selle ja teise häda vastu. Ka uinumise kergendamiseks on välja mõeldud huvitavaid viise. Kuid kas need ka toimivad?

Uinumise võtmesõnaks on lõõgastumine, kuid kõigile ei tule see ühtviisi kergelt. Täiskasvanud vajavad 7–9 tundi und igal ööl, et olla puhanud ja värsked.