Mis muudab mehe naistemagnetiks? Jumestus, mida kantakse kavalalt just sinna...

Kui julgelt mehed Eestis oma välimust paremaks putitavad?

Olen näinud üht ja teist. Seda saan küll öelda, et teadlikkus, tähelepanu, stiilitunne on viimaste aastatega palju paremaks läinud. Mehed teavad nippe, kuidas oma habeme eest hoolitseda. Eneseteadlikkus on kasvanud. Väga paljud kasutavad nahahooldustooteid ja jumestust. Maailmatrend on selgelt jõudnud ka Eestisse – eesti mees groomib ennast palju enam kui kümme aastat tagasi.

Kuidas on olukord meestega maailmas, suurlinnades kus oled töötanud?

Maailmas on väga palju edevaid mehi, kes ennast tegelikult iga päev groomivad. Londonis elades sain aru, et see on üks osa edukast välimusest – sul on hea ülikond, hästi valitud parfüüm, habemehooldus, juuksehooldus. Ja ka hoolitsetud nägu. Londonis on väga tavaline, et mehed kasutavad silmade all peitekreeme, ühtlustavad jumet. Kunagi oli see erand, nüüd standard – grooming on maailmas üliväga levinud.

Esimest korda Eesti muusikaauhindade ajaloos säras punasel vaibal ka autentne drag queen – sundimatult kannab habet, punahuult ja kõrget kontsa tippmeikar Paul Holmberg. Foto: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Miks mehed peaks meikima?

Esialgu võiks silmas pidada, et grooming ei tähenda ainult jumestamist. See on üleüldine mõiste, mis hõlmab hoolitsetud välimust. Ka habemeajamist, juukselõikuist, hügieeni. Siia alla käib ka barbershop’is käimine.

Jumestus on kui eneseväljendus ja enesetunde tõstmine.