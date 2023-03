ENAMIK SEDA EI TEA ⟩ Me raiskame kõige tähtsamat ja kallimat meigitoodet hullupööra!

Mis on kõige tähtsam asi õnnestunud jumestuse juures? Loomulikult kaunis, kumav näopõhi, mis loob värske ja veatu naha mulje. Võtmetoode on siin puuderkreem, millest parimate taga on tõeline teadustöö. Need teevad nahaga koostööd, püsivad pikalt ja näevad täiesti loomulikud välja. Kuid nagu head asjad ikka – parimad puuderkreemid on üüratult kallid! Kuidas neid kasutada nii, et seda ilu pikemaks ajaks jätkuks?

Hakatuseks olgu öeldud, et head asja poolmuidu ei saa. Vähemalt kehtib see kindlasti puuderkreemide kohta. Turul leidub küllaga soodsaid tooteid, aga enamikul neist on omad hädad. Mõne koostis on sedavõrd täis lisaaineid, et loetellu süvenedes ei tahaks kogu seda keemialaborit küll oma nahapooridesse imenduma! Teine kuivatab nahka, kolmas ei jaotu ühtlaselt, neljas ei püsi jne.

Kvaliteetne jumestuskreem suudab palju: see ei kuivata nahka, ei ummista poore, ei hakka läikima ega ole nahal tuntav. Sealjuures laotub see siidise loorina nahale ja püsib algses värskuses kogu päeva. Kuid selle luksuse eest küsitakse ka korralikku hinda.

Piret Järvis ja jumestaja Reet Härmat fotosessioonil. Foto: Maiken Staak

Kuidas jumestades kokku hoida?

Parim nipp: osta kvaliteetne jumestuskreem, kuid kasuta seda säästlikult. Kuidas seda teha? «Kanna kreem näole omaenda puhaste sõrmedega,» soovitab tippjumestaja ja iluhoolik Reet Härmat. Kuidas see kreemi kokku hoida aitab? «Sõrmed on soojad, see aitab jumestuskreemi kergemini nahale paitada. Soojus on see maagiline abimees.»

Lisaks on fakt, et mistahes abivahendit kasutad – osa puuderkreemi jääb alati kas pintsli või meigisvammi sisse. See suurendab toote kulu ligi poole võrra. Peale igat jumestamist tuleb meigivahendeid korralikult puhastada, et mitte luua soodsat kasvukeskkonda bakteritele, nii voolab osa kallist puuderkreemi igal korral kraanikausist alla.