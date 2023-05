EESTI MEHED ON RÄÄKINUD ⟩ «Kõrged kontsad ei ole seksikad, need on hoopis...»

Mis teeb naise naiselikuks? Noh, see on ju lihtne! Kõrged kontsad, kitsas kleit ja punane suu… Ja suu peab olema loomulikult nii suur kui võimalik – just nii, nagu slaavi insta-kaunitarid ette näitavad. Nii arvavad naised.

Aga ajad muutuvad ja nii ka see, mida tajutakse naiselikuna. Mis siin ikka mõistatada! Küsisime meeste arvamust ja see oli hoopis midagi muud...

Kõrged kontsad on tänapäeval miski, mida mehed ei kanna. Ainult naised. Niisiis võiks arvata, et kõrge konts on midagi vaieldamatult seksikat, naiselikku ja kütkestavat… Aga võta näpust!

«Kui naisel pole mugav, siis on ju selge see, et ta seksikas olla ei saa! Tennad on naiselikud. Kõrged kontsad ei ole seksikad ega naiselikud, need on hoopis mutilikud!» (Üle keskmise kena ja edukas noormees.)

«Kontsad on selge märk ebakindlast naisest! Kui naine nii palju pingutab, et ei saa normaalselt käiagi, siis kindlasti ta mingi lahe ja enesekindel naine tegelikult ei ole!» (Kolmekümnendates naistelemmik.)

Kontsad – naiselikud või mutilikud? Mehed teavad tõde! Foto: Leo Lintang / PantherMedia / Leo Lintang

«Kontsad on arusaamatu asi…» mõtiskleb teadushuviline noorsand.

Meestele on müsteerium, miks naised peaksid kandma midagi, mis on ilmselgelt ebamugav. Kuid leidub siiski ka kontsafännidest mehi.

«Kõrged kontsad on vahvad – naine on tavaliselt natuke lühem, aga siis järsku kasvab nagu võluväel üle pea. Minu meelest kantakse kõrgeid kontsi hoopis liiga harva!» (Jurist.)

«Kui naine oskab kontsadel käia, annab see talle meeletu jõu. Aga naiselikkus siin asjasse ei puutu, kontsadele tõstetud ilusad jalad on hoopis naiste jõudemonstratsioon!» (Eraettevõtte juht.)

Kontsadele tõstetud ilusad jalad on hoopis naiste jõudemonstratsioon!

Vene näitlejanna Elena Kondulainen loodab kindlasti seksikana mõjuda, katsu sa sellisest väljapanekust mööda vaadata! Foto: SERGEI CHIRIKOV / EPA