Kes meist ei mäletaks aukudega liibukaid riideid kunagisest menubändist Best B4? Selle pundi «parim enne» on küll möödas, selle eest on täie rauaga tagasi 90ndate moekukerpallid. Ja kus mujal need kõige suurema ja säravama kõlapinna saavad kui just nimelt rannamoes. Seksikad augud ja väljalõiked, millest siin-seal libiseb üle saledat taljet rõhutav vöö. Ma ei uita siin 90ndate sillerdavates tümpsuunelmates, vaid räägin sel suvel rannas laineid lööma hakkavast moest!