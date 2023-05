VIDEO ⟩ Lihtne trikk, mis päriselt toimib ja päästab tselluliidist

Heaolu alustala

Tantsija taustaga Silja jõudis jooga juurde sisetunde ajel. «Tundsin, et tahaks midagi lisaks, et ennast paremini mõista. Nüüd on sellest saanud vältimatu osa minu elust. Jooga annab mulle võimaluse olla minu parim mina. Muidu oleksin paras bitch,» naerab Silja laginal.

Joogaõpetaja möönab, et temagi elus on olnud perioode, mil üldse ei tõmba matile astuma. «Inimene on nii loodud – kui kõik on hästi, ei viitsi ta mõelda, mis selle heaolu tegelikult tagab. Aga see on viga! Jooga pole üksnes treening – see aitab maailma tasakaalus hoida, vaigistab meeli, hoiab sind tervena. Mis tahes ala harrastaja võiks taastumiseks teha ka joogat. Kuid seda ei tohi kunagi teha kohustusena, ennast malakaga trenni ajada. See on võimalus teha endale pai. Liikuda, hoida oma keha noor ja elastne ning kogeda energia liikumisest saadavat puhast naudingut.»