APPI ⟩ Pooled vallalised mehed pesevad seda vaid iga nelja kuu tagant

Kuid isegi kui me arvame, et teeme enda ja oma majapidamise puhtana hoidmisel päris head tööd, leiti hiljutisest uuringust, et pooled vallalistest meestest ei pruugi seda nii hästi mõista.

Ühendkuningriigis läbi viidud küsitluses vastasid pooled vallalised mehed ühe oma harjumuse kohta päris üllatavaid vastuseid. Selgus, et peaaegu pooled vallalistest meestest (45 protsenti) ootasid oma voodipesu pesemisega neli kuud. Veel ettevaatlikumaks tegi vastus, et 12 protsenti vallalistest teeb seda siis, kui meelde tuleb, ehk et need linad võivad küll päris pikalt pesemata olla.