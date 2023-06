ARVA ÄRA ⟩ Kõige kuumem spordiala, mis toob kaasa ka suure hulga sinikaid

Seitse sinikat

Küllap on postitants salamisi ikka päris kirglik ala, igal juhul omad märgid see kehale kirjutab. Esmalt tundub mulle küll, et sinikatest olen pääsenud. Isegi rõõmustan. Kuid see on algaja teadmatus – järgmisel hommikul on kenasti näha, et keegi on postil kõõlumas käinud. Käte ja reite sisekülgedelt ning põlveõndlast loen sinikaid kokku seitse tükki. Aga mis siis, asi oli seda väärt! Olgu või seitsekümmend, kindlasti teen seda veel. Tunne on nagu pärast jõutreeningut – kogu keha on koormust saanud, õlgades ja ülaseljas tunnen pingutuse järelmaitset veel paar päeva. Kuid erilise üllatuse teevad kõhulihased – vaatavad kuidagi hoopis reipamalt vastu. Ega need üleöö muidugi teki, aga pärast korralikku pingutust on selgemalt näha. Ma ise ei pannud tõtt-öelda tähelegi, et keha keskosa lihastele mingit erikoormust oleksin andnud. «Sa pead korsetilihased iga sekund tugevad hoidma, see pidev pinge, mis sind aitab postil püsida – see on superhea treening,» teab Eliise rääkida. Tal endal on ette näidata ehtne selgeruuduline põrnikakõht. Tunnetuse järgi oli jalakoormus veidi leebem. Heas tasakaalus treeningukava jaoks võiks postitantsu kõrval olla mõni ala, kus just jalad vatti saavad.