EDULUGU ⟩ «Läksin ainult sõbrannaga kaasa, aga hoopis mind valiti modelliks, sest...»

Kui mõned lapsevanemad suhtuksid lapse sidumisse modellindusega pigem skeptiliselt, siis Isabeli ema Kärt Tõkke on sada protsenti oma tütre kõige suurem fänn ja tugi. «Mul oli nii uhke tunne, olin ülimalt rõõmus – see kõik oli väga-väga vinge!» meenutab Kärt hetke, kui Isabelist modellinduse teekonna alguses esimesed fotod ja videod tehti. Tema on kahe käega selle poolt, et Isabel jõuaks moemaailmas võimalikult kõrgele ja kaugele. «Ma tean selle maailma pahupoolt ka, aga kuna ta on alaealine, siis mingites otsustes räägime me alati agentuuriga omavahel läbi – praegu küll mingisugust hirmu ei ole, pigem elevus!»

Alexandra Elizabeth Ljadov,

üks edukamaid Eesti päritolu modelle

Alexandra Elizabeth avaldab, et modellitöö pole kaugeltki ainult kaunis olemine, sale püsimine ja laval säramine. Oo ei! See on loominguline koostöö, kus läbilöömiseks on eeskätt tarvis olla isiksus. Pealtnäha maksab välimus, tegelikult aga karakter.

«Loomingulise koostöö õnnestumiseks on peamine ausus. Aus tagasiside kõigele, mida ma teen. Ainult selliseid inimesi ma tegelikult suudangi hinnata, kes ütlevad välja, mida mõtlevad. Ma ei taha sisutühja kiidulaulu kuulata!

Ise olen ehk liigagi otsekohene. Tihti näen, kuidas suheldakse ümber nurga ja keerutatakse. Siis tunnen, et minu kohus on ka teisel silmad avada ja soovitada: «Sa võiksid minuga ausam olla.» Ma käitun teistega nii, nagu tahan, et minuga käitutaks.

Modellinduses läbi löömiseks ei piisa ainult ilusast näost, mille taga kedagi ei ela. Modellil peabki iseloomu olema. Need tüdrukud, kes on keskendunult kohal ja räägivad, on palju edukamad. Lõpuks tekivad ju seosed ikkagi inimeste vahel, klient eelistab tüdrukut, kelle arvamus on lahe ja kellega saab suhelda. Vaikivat ja eemalolevat modelli ei taha varsti enam keegi.

Ma olen teinud koostööd tüdrukutega, kes on täiesti vait, lihtsalt ootavad, istuvad oma telefonis… Aga suhtlemine on hästi oluline! Ja just oskus õigesti suhelda, olla delikaatne, viisakas, samas aktiivne ja otsekohene.»

