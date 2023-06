Ei saa salata, et suši on ülimalt maitsev. Paljud peavad seda ka tervislikuks toiduks. Kuid paraku on sealt raske saada piisavalt köögivilju, kiudaineid ja valke. Inimestel läheb kõht varsti uuesti tühjaks ja nad söövad kaloririkkaid toite arvates, et nad on eelnevalt ju tervislikult toitunud. Samuti näiteks tuunikalast on lihtne saada liiga palju elavhõbedat ning see põhjustab põletikku – see omakorda raskendab alla võtmist.