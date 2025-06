Tervisliku toitumisega on seotud palju müüte, mis on justkui tõeks saanud. Teatud toiduaineid, toitaineid ja toitumisharjumusi peetakse tervisliku eluviisi alustaladeks, mis ei pruugi tegelikult tõele vastata. Ekspert selgitab, mida nendest ülistatud toitudest ja harjumustest arvata, sest tegelikkus on alati märksa keerulisem.