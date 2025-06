Kui oled märganud, et kummardudes, voodist tõustes või diivanilt end püsti ajades kostab suust tahtmatult ohkeid ja ägamisi, siis sa ei ole üksi. Paljud meist avastavad, eriti 40ndates-50ndates, et igapäevased liigutused on saanud endale taustamuusika – olgu selleks siis «äih», «uuh» või mõni kraks. Hea uudis on, et see ei tähenda, et sa laguned, vaid su keha annab sulle tagasisidet.