Teadlased avastasid, et see populaarne supervili teeb seedimisega imesid

Tõenäoliselt sööksime avokaadosid ka siis, kui need poleks tervisele nii head. Õnneks on meil vedanud, et see kreemjas ja maitsev vili ka kasulik on. Võiks öelda, et me ei vajagi rohkem põhjuseid, et avokaadot süüa, aga siiski teeb hinge soojaks näha uusi tõendeid selle kasulikkuse kohta. Viimased uuringud näitavad, et avokaado mõjub suurepäraselt ka seedimisele.