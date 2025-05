Kas ainult jalutamisest piisab, et kaalust alla võtta?

Regulaarsed jalutuskäigud on äärmiselt kasulikud, sest parandavad südame-veresoonkonna tervist, toetavad tervisliku kehakaalu saavutamist, tugevdavad lihaseid ja luid, leevendavad liigesevaevusi ning teevad inimese vastupidavamaks ja painduvamaks. Vaimsele tervisele avaldab see samuti positiivset mõju: vähendab stressi, parandab meeleolu ning soodustab paremat und. Kokkuvõttes teeb see enesetundele vaid head ja seda nii lühema kui ka pikema aja jooksul.