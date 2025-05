45 kilo kaalu kaotanud mees paljastas viis harjumust, mille abil pekk puusadelt lõplikult sulab

Kas tundub, et iga kord, kui mõne lisaampsu võtad, karistab see sind suurenenud mõõtmetega ja lause «iga söödud jäätis on näha puusadel» käib just sinu kohta? Sa ei ole ainus, see polegi päris vale arusaam, kuid õnneks on võimalik seda vältida ning muuta.