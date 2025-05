Üllatav põhjus, miks on hea minna magama kallima peale vihasena

Enamasti kogevad paarid tülisid kiireloomuliste asjadena, mis vajavad kohe lahendust. Soov enne uinumist konflikt ära lahendada on eriti levinud nende seas, kes on kasvanud üles kodus, kus pereliikmed pidevalt riius olid. Teisi aga mõjutab uskumus, et lahendamata viha käärib öö jooksul kibestumuseks. Mõnele võib jällegi tunduda, et nad peaksid suutma olukorra kohe lahendada – vestelda, vabandada, leppida – ja siis rõõmsalt uinuda. Seda tunnet võib võimendada enda võrdlemine paaridega, kelle suhted näivad kenasti sujuvat. Ent see reegel ei kehti alati.