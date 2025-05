Kuus levinud tervisesoovitust, mis töötavad meeste peal, kuid hävitavad naise keha

Seejärel avaldati uuringute tulemused ja jagati soovitusi kõigile, justkui meeste kehad oleksid universaalsed. Kuid naised ei ole lihtsalt väiksemat kasvu mehed. Naistel on oma hormonaalne süsteem, tsüklid, ainevahetus, biokeemia ja vananemisprotsessid.

Stacy Sims on teadlane, biokeemik, toitumisteadlane ja kirjanik, kes erinevalt paljudest terviseekspertidest uurib just naise keha. Alljärgnevalt on esile tõstetud mõned levinud soovitused, mis Simsi sõnul naistele kohe teps mitte ei sobi.