Ometi ei saa enamik täiskasvanuid öösel piisavalt puhata. Unepuudus on seotud mitmete terviseprobleemidega – alates vaimse võimekuse langusest ja kaalutõusust kuni südamehaiguste, diabeedi ja kõrge vererõhuni.

Hollandi uneteadlane ja endine kroonilise unetuse all kannataja Merijn van de Laar usub, et lahendus võib peituda minevikus. Nimelt soovitab ta võtta eeskujuks oma kauged esivanemad, vahendab New York Post.