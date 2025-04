Kevad on ideaalne aeg uuteks algusteks, aga sageli toob see kaasa ka väsimuse ja motivatsioonipuuduse. Kuidas sina kevadväsimusega võitled?

Tunnen kevadväsimust iga aastaga üha enam ning seda tõenäoliselt just vanuse tõttu. Samas on pika talve järel ka loomulik, et keha vajab veidi taastumist. Kui tunnen end väga väsinuna, siis kõigepealt mõtlen järele, kas olen piisavalt maganud. Piisav uni on tohutu mõjutaja ja aitab kõige paremini tasakaalu leida.